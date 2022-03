Zwitserse skiër Odermatt heeft eerste kristallen bol binnen

De Zwitserse skiër Marco Odermatt heeft zijn eerste kristallen bol als winnaar van een wereldbekerklassement binnen. De 24-jarige Odermatt verzekerde zich van de eindzege op de reuzenslalom door bij de wereldbeker van Kranjska Gora gedeeld tweede te worden. De Noor Henrik Kristoffersen won op de Sloveense piste, de Nederlander Maarten Meiners viel al tijdens de eerste run uit.

Kristoffersen was over twee runs de beste in 2.18,28. Zijn landgenoot Lucas Braathen en Odermatt, de olympisch kampioen op de reuzenslalom, gaven 0,33 seconde toe. Met nog twee reuzenslaloms te gaan, waaronder zondag in Kranjska Gora, is Odermatt met 560 punten al zeker van de eindzege op dit onderdeel, wat hem een kleine kristallen bol opleverde.

Odermatt is ook hard op weg naar de grote kristallen bol voor de winnaar van de algemene wereldbeker. In dat klassement breidde hij zijn voorsprong op de Noor Aleksander Aamodt Kilde uit naar 269 punten.