Olympisch kampioen Nuis wint in Heerenveen 1500 meter

Schaatser Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerfinale in Heerenveen de 1500 meter gewonnen. De regerend olympisch kampioen op deze afstand kwam voor het massaal toegestroomde publiek in Thialf tot 1.43,48. Nuis bleef Thomas Krol nipt voor (1.43,79). De Canadees Connor Howe werd met 1.44,39 derde.

Nuis prolongeerde bij de Spelen van Beijing zijn titel op de 1500 meter met een tijd van 1.43,21. Daar bleef hij eveneens de regerend wereldkampioen Krol voor, die genoegen moest nemen met zilver. Net als in die wedstrijd was Krol halverwege sneller, maar pakte Nuis de winst met een betere slotronde.

Voor Nuis was het de tweede zege dit weekend. Zaterdag versloeg hij Krol ook op de 1000 meter. Op die afstand kon Nuis zijn olympische titel van 2018 niet verdedigen. Krol werd in Beijing zijn opvolger.

De wereldbeker op de 1500 meter werd een prooi voor Joey Mantia. De Amerikaan die de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City en Calgary had gewonnen, werd in Heerenveen gehinderd door fysieke problemen slechts twaalfde in 1.47,71, maar hij had een ruime voorsprong in het klassement. Nuis eindigde achter Mantia en Howe als derde. Krol werd vierde.

“In een kolkend Thialf twee keer winnen, dat is superlekker”, zei Nuis na zijn zege op de 1500 meter. “Met name die 1000 meter van zaterdag. Daar had ik wel mijn tanden ingezet.” Die overwinning van zaterdag maakte volgens Nuis het missen van de olympische 1000 meter niet goed. “Het was alleen goed voor mijn eigen ego en zelfvertrouwen, dat ik op de 1000 meter ook weer de beste kan zijn. Maar ik geniet van twee keer mijn armen in de lucht doen voor heel veel mensen. Dit was een heel mooi weekend.”