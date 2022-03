Olympisch kampioene golf Korda uitgeschakeld door bloedklonter

De Amerikaanse olympisch kampioene golf Nelly Korda is voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. De 23-jarige dochter van oud-tennisser Petr Korda uit Tsjechië heeft last van een bloedstolsel in haar arm.

De nummer 2 op de wereldranglijst constateerde tijdens een training een zwelling en besloot meteen naar de eerste hulp te gaan. “De diagnose was een bloedklonter”, schreef ze op Twitter. “Ik ben momenteel thuis om me te laten behandelen om verdere risico’s uit te sluiten.”

Korda won in haar profcarrière al zeven toernooien op de Amerikaanse vrouwentour LPGA, waaronder een major: het PGA Championship.