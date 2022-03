Publiek Thialf neemt afscheid van Ter Mors, Van Beek en Mulder

Het publiek in Thialf in Heerenveen heeft de gestopte schaatsers Jorien ter Mors, Lotte van Beek en Ronald Mulder uitgezwaaid. De drie schaatsers hadden in de afgelopen weken aangegeven dat ze zouden stoppen nadat ze zich niet hadden geplaatst voor de Olympische Spelen in Beijing.

Van Beek en Mulder reden onder applaus hun laatste ronde in Thialf. Ter Mors was vanwege een coronabesmetting niet in Thialf, maar ze liet zich wel zien via een videoverbinding. Ze werd toegesproken door bondscoach Jeroen Otter, die lang haar coach was bij het shorttrack.

Ter Mors won drie keer goud op de Olympische Spelen. In Sotsji 2014 veroverde ze de olympische titel op de 1500 meter. Ook won ze goud op de ploegachtervolging met Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Lotte van Beek. Bij de Spelen van Pyeongchang won Ter Mors de 1000 meter en brons op de aflossing bij het shorttrack. Daarnaast veroverde ze drie wereldtitels en werd ze Europees kampioene shorttrack. Van Beek won naast het goud op de ploegachtervolging ook nog brons op de 1500 meter in Sotsji en vier jaar later zilver op de ploegachtervolging.

Ronald Mulder pakte bij de Spelen van Sotsji brons op de 500 meter, achter zijn broer Michel Mulder (goud) en Jan Smeekens (zilver). Met 34,08 is hij nog altijd Nederlands recordhouder op de 500 meter.