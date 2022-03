Roglic wint Parijs-Nice na aanval van Yates in slotetappe

Wielrenner Primoz Roglic heeft de Franse rittenkoers Parijs-Nice gewonnen. Dankzij goed werk van Jumbo-Visma-ploeggenoot Wout van Aert wist de 32-jarige Sloveen een aanval van concurrent Simon Yates in de slotetappe af te slaan. De Brit van Team BikeExchange – Jayco won wel de rit, die na ruim 115 kilometer eindigde in Nice, vlak voor de twee renners van de Nederlandse ploeg.

Yates, die een achterstand van 47 seconden moest goedmaken op Roglic, ging er op een kleine 20 kilometer van de finish vandoor op de laatste klim. Al snel had de nummer 2 van het klassement 20 seconden voorsprong op Roglic en Van Aert, die met zijn tweeën in de achtervolging gingen. Roglic leek soms het tempo van de Belg niet bij te kunnen houden. De marge werd bergaf teruggebracht tot ongeveer 10 seconden, waardoor de eindoverwinning van Roglic niet lang echt in gevaar is geweest.

Roglic veroverde de leiderstrui donderdag en verstevigde de eerste positie zaterdag door de voorlaatste etappe te winnen. Behalve Yates leek ook Colombiaan Daniel Martínez nog een concurrent op de laatste dag, met een achterstand van 1 minuut vooraf. De renner van Ineos Grenadiers eindigde als derde in het klassement op ruim 2 minuten van de winnaar.

Vorig jaar ging Roglic na drie ritzeges ook als klassementsleider de slotrit in. Het ging toen echter mis voor de Sloveen door twee valpartijen. De Duitser Maximilian Schachmann won daardoor net als in 2020 de rittenkoers.