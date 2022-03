Schaatsster Kok vijfde op 1000 meter, Takagi pakt zege

Femke Kok is bij de wereldbekerfinale in Heerenveen vijfde geworden op de 1000 meter. De 21-jarige sprintster kwam tot 1.15,73. De zege ging naar de Japanse olympisch kampioene Miho Takagi in 1.13,28.

De eindzege in de wereldbeker ging naar Brittany Bowe. De Amerikaanse schaatsster eindigde als tweede in 1.14,07. In het klassement had ze een ruime voorsprong op Takagi, die in tegenstelling tot Bowe niet alle vier de voorgaande races had gereden.

Kok was de enige Nederlandse deelneemster. Jutta Leerdam ontbrak op de 1000 meter. De nieuwe wereldkampioene sprint heeft het coronavirus opgelopen en kon daarom niet starten. Ireen Wüst, die dertiende stond in het wereldbekerklassement, beëindigde een dag eerder haar schaatscarrière.