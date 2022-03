Schaatsster Schouten wint ook laatste 3000 meter en wereldbeker

Irene Schouten heeft een uiterst succesvol seizoen afgesloten met de eindzege in de wereldbeker op de combinatie van de 3000 en 5000 meter. De drievoudig olympisch kampioene won tijdens de finale van de wereldbeker in een vol Thialf de afsluitende 3000 meter in 3.56,82.

Door haar overwinning passeerde Schouten in het klassement de Canadese Isabelle Weidemann, die wegens een coronabesmetting niet kon starten. De Noorse Ragne Wiklund, die met 3.57,15 tweede werd, eindigde ook als tweede in het klassement. Martina Sablikova uit Tsjechië werd met 3.57,16 derde.

Schouten had vlak voor haar eigen rit gezien dat Wiklund een razendsnelle tijd had neergezet. In haar tussentijden zat de schaatsster van Zaanlander vervolgens lang boven de tijd van de Noorse. Met een uiterste krachtsinspanning perste ze er een laatste ronde van 30,6 uit en dook ze alsnog onder de tijd van de Noorse. Het publiek in Thialf begroette de overwinning met een geluidsexplosie.

De Noord-Hollandse won dit seizoen alle races die ze reed op de 3000 meter. Ze pakte de Nederlandse titel, de Europese titel en veroverde in februari in Beijing op de 3000 meter de eerste van drie olympische titels. Daarna greep ze nog het goud op de 5000 meter en op de massastart. Vorige week werd ze voor de eerste keer in haar carrière wereldkampioen allround.

Joy Beune kwam zondag tot 4.03,84, goed voor de achtste tijd. Sanne in ’t Hof werd met 4.06,70 tiende. Carlijn Achtereekte eindigde als twaalfde met 4.08,80.