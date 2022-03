Scheperkamp 6e op 500 meter, Shinhama opnieuw snelste in Thialf

Merijn Scheperkamp is op de afsluitende 500 meter tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen als zesde geƫindigd. De 22-jarige sprinter reed 34,77, een stuk sneller dan de 35,01 van een dag eerder. Aanvankelijk had hij de zevende tijd gereden, maar de Japanner Yuma Murakami werd gediskwalificeerd. De zege ging net als een dag eerder naar de Japanner Tatsuya Shinhama in een tijd van 34,48.

De eindzege in de wereldbeker was voor Laurent Dubreuil. De Canadees werd met 34,63 vierde en won het klassement met 614 punten, voor de 586 van Shinhama. Dubreuil finishte net als een dag eerder vrijwel gelijk met Wataru Morishige, die in duizendsten van een seconden net iets sneller was en zo derde werd. Europees kampioen Piotr Michalski werd met 34,61 tweede.

Hein Otterspeer reed op zijn laatste 500 meter van het seizoen 34,97. Dat was goed voor de achtste tijd. In zijn rit troefde hij landgenoot Dai Dai N’tab af, die als tiende eindigde in 35,18.