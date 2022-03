TeamNL wordt zestiende in medailleklassement Paralympische Spelen

Nederland is op de Paralympische Spelen als zestiende geëindigd in het medailleklassement. TeamNL pakte in Beijing drie zilveren medailles en één bronzen. Een gouden medaille bleef uit.

China pakte de meeste medailles op de Paralympics. Het gastland kwam tot 18 gouden medailles, 20 zilveren en 23 bronzen. Achter China kwam Oekraïne tot 29 plakken, waarvan 11 gouden. Nummer 3 Canada nam 25 medailles mee naar huis, waaronder 8 keer goud.

Namens Nederland pakte zitskiër Niels de Langen twee medailles (zilver en brons) en zijn concurrent Jeroen Kampschreur één (zilver). Snowboarder Chris Vos werd ook tweede.

Vier jaar geleden werd TeamNL in Pyeongchang tiende, met drie keer goud, drie keer zilver en één keer brons.