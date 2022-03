Tennisster Osaka neemt in tranen afscheid van Indian Wells

Naomi Osaka is in de tweede ronde van Indian Wells na een wedstrijd vol emoties uitgeschakeld. De viervoudig grandslamkampioene uit Japan was met 6-0 6-4 kansloos tegen de Russin Veronika Koedermetova, die onder de neutrale vlag meedoet.

Na afloop verliet Osaka (24) de baan in tranen, nadat ze tijdens de wedstrijd ook al emotioneel was geworden. Vroeg in het duel had iemand vanaf de tribunes “Naomi, you suck” geroepen. Osaka vroeg de umpire actie te ondernemen, maar dat gebeurde niet.

“Om eerlijk te zijn, zijn er vaker dingen naar me geroepen en dat vond ik niet zo erg. Maar ik heb video’s gezien van toen Venus en Serena Williams hier in Indian Wells beledigd werden”, zei Osaka na afloop. “Heb je die video nooit gezien, dan raad ik je aan die eens te bekijken. Ik weet niet waarom, maar het zat me enorm dwars. Ik probeer niet te huilen.”

Venus en Serena Williams boycotten Indian Wells jarenlang na een incident in 2001. Ze werden uitgejouwd door het Amerikaanse publiek en gaven aan dat als “traumatisch” te hebben ervaren.

Osaka, afgezakt naar plek 78 op de wereldranglijst, was in 2018 de sterkste op Indian Wells.