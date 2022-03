Vergeer genoot van hecht TeamNL op bewogen Paralympics

De oorlog in Oekraïne heeft een schaduw over de Paralympische Spelen in Beijing geworpen, maar de Nederlandse equipe heeft de knop kunnen omzetten en zich kunnen richten op de wedstrijden. Dat zei chef de mission Esther Vergeer in een terugblik. “Ik heb ervan genoten genoten om chef de mission te zijn van dit TeamNL; een hecht en ambitieus team wintersporters en begeleiders dat onder uitdagende omstandigheden hier in China gestreden heeft voor het hoogst haalbare.”

De oogst van drie zilveren en een bronzen medaille noemde ze wel mager. “Natuurlijk draait het in topsport allereerst om de prestaties en die gouden, zilveren en bronzen medailles. Met die prestaties zat het niet altijd mee deze Spelen. De kansen die er waren hebben niet altijd het gedroomde resultaat opgeleverd”, zei Vergeer. “We hadden liever meer gewonnen. Maar uiteraard zijn er ook sporters die deze Spelen wel hebben gepiekt. Dat heeft echter niet altijd geresulteerd in een medaille.”

Vergeer herhaalde dat ze blij was dat sporters uit Rusland en Belarus uiteindelijk toch werden geweerd van de Paralympics. “Daar waren we blij mee, want Oekraïne en zijn inwoners verdienen alle steun. Ook van de internationale sportwereld.”

Het waren bewogen weken, zei Vergeer. De vijf skiërs en drie snowboarders toonden wat haar betreft de juiste instelling. “Ik heb openhartige gesprekken gevoerd met de sporters en coaches over de situatie en het team toonde volwassenheid en een topsportmentaliteit. Uiteraard hadden we oog voor de situatie in Oekraïne. En toch was zo snel mogelijk racen wat telde zodra de sporters aan de start verschenen.”

TeamNL eindigde als zestiende in de medaillespiegel dankzij het zilver en brons van zitskiër Niels de Langen (slalom en supercombinatie), het zilver van zitskiër Jeroen Kampschreur (supercombinatie) en het zilver van para-snowboarder Chris Vos (banked slalom).

Vergeer vindt de verhalen achter de medailles van grote waarde. “Van Jeroen Kampschreur die een topsportdoel met een persoonlijk doel combineert door lopend op zijn protheses zijn medaille op te halen. Tot Chris Vos die zilver wint op een prothese die door een van zijn grootste concurrenten gemaakt is. En Barbara van Bergen die hier haar debuut maakte en nu uitgekomen is voor TeamNL op zowel de Paralympische Zomer- als Winterspelen. Het zijn stuk voor stuk prachtige sportverhalen.”