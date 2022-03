Zitskiër De Langen verovert zilveren plak op Paralympische Spelen

Zitskiër Niels de Langen heeft in het slotweekend van de Paralympische Spelen in Beijing een zilveren medaille veroverd. Dat deed de 23-jarige De Langen op de slalom. Eerder deze week pakte hij al brons op de supercombinatie.

De Noor Jesper Pederson pakte het goud en veroverde al zijn vierde gouden plak van deze Paralympics bij het para-skiën. Hij won ook de reuzenslalom, de supercombinatie en de super-G voor zitskiërs. De Italiaan Rene de Silvestro werd derde op de slalom, op 1,26 van De Langen.

“Bizar, het was echt een hele lastige slalom: kort en veel draaien”, zei De Langen. “Maar dit is wat wij kunnen en dat heb ik wel laten zien in de tweede run. Het is echt onwerkelijk, drie of vier dagen geleden pakte ik mijn eerste medaille en nu heb ik er gewoon twee. Wat ik nu ga doen? Heel erg genieten, de vlag dragen en dan naar huis om een feestje te vieren thuis.”

De Langen is zondag de drager van de Nederlandse vlag bij de sluitingsceremonie.