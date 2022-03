Atlete Bol ziet uit naar duel met olympisch kampioene Miller-Uibo

Femke Bol ziet uit naar een duel met tweevoudig olympische kampioene Shaunae Miller-Uibo op de 400 meter bij de WK indooratletiek in Belgrado. “Dat wordt pittig, maar ik vind het ook heel leuk. Ze is een prachtige atlete, loopt heel mooi”, zei Bol bij de presentatie van de Nederlandse ploeg voor de mondiale titelstrijd, die vrijdag begint.

Miller-Uibo prolongeerde in Tokio haar olympische titel op de 400 meter en de wereldster uit de Bahama’s staat op de startlijst van de WK indoor. Ze liep echter dit jaar nog geen indoorwedstrijden, terwijl Bol al vaak in actie kwam en met een tijd van 50,30 seconden de wereldranglijst aanvoert. De 22-jarige Amersfoortse, die in Tokio het olympisch brons veroverde op de 400 meter horden, geldt als de grote favoriete voor goud.

“Ik voel wel druk, maar ik vind die rol van favoriete ook wel fijn. Het betekent dat je goede papieren hebt en in vorm bent. Ik kan goed uit mijn hoofd zetten dat ik tegen een atlete als Shaunae Miller opkijk. Aan de start zijn we allemaal gelijk en ik kan vertrouwen op mijn vorm. Ik voel me fit, de trainingen gaan supergoed”, aldus Bol.

De Nederlandse troef ziet de Spelen in Tokio als bewijs dat ze onder druk kan presteren. Ze liep als relatief onervaren atlete op de 400 meter horden naar het brons in een absolute toptijd van 52,03, een Europees record. “Die medaille ligt op mijn nachtkastje, dus die zie ik elke dag. Net als de twee gouden medailles die ik vorig jaar op de EK indoor won. Ik word er elke keer weer blij van en ik gebruik die medailles als motivatie.”

Bol maakt nadrukkelijk nog geen keuze voor een van de twee nummers waarop ze excelleert. Na de WK indoor gaat de focus weer volledig op de 400 horden. “Daar ligt mijn hart, maar in de winter richt ik me op de 400 meter vlak. Ik vind dat indoor een geweldig nummer. Het is onvoorspelbaar, want voor het ingaan van de tweede ronde komen we samen in de binnenbaan en dan moet je heel alert en scherp zijn. Er kan dan van alles gebeuren. Wat dat betreft weet ik ook niet wat ik kan verwachten van Shaunae Miller. Haar persoonlijk record staat scherper dan het mijne, maar ze heeft nog geen wedstrijd gelopen. Ik weet dus niet hoe zij die 400 meter aanpakt. Ik weet wel dat ik er heel veel zin in heb.”