Atletiekbond staat solidariteitsacties voor Oekraïne bij WK toe

De wereldatletiekbond komt bij de komende wereldkampioenschappen indoor in Belgrado niet met een officiële solidariteitsverklaring voor Oekraïne. Daartoe besloot World Athletics vanwege het neutrale standpunt van gastheer Servië over de Russische invasie. Individuele acties van atleten worden wel getolereerd, aldus voorzitter Sebastian Coe, die in gesprek met internationale journalisten de Russische inval omschreef als een “barbaarse invasie van een soevereine staat”.

De WK indoor in Belgrado zijn van vrijdag tot en met zondag. Russische en Belarussische sporters zijn voorlopig niet welkom bij internationale atletiekwedstrijden. Op de deelnemerslijst staan de namen van enkele atleten uit Oekraïne, onder wie hoogspringster Jaroslava Mahoetsjich.