F1-coureur Hamilton gaat ook naam van zijn moeder gebruiken

Formule 1-coureur Lewis Hamilton gaat ook de achternaam van zijn moeder Carmen Larbalestier aannemen. Dat zei de zevenvoudig kampioen aan de vooravond van het nieuwe seizoen, waarin hij op jacht gaat naar zijn achtste wereldtitel.

De 37-jarige Brit kondigde in een interview in Dubai aan dat hij binnenkort zijn naam zal veranderen in Lewis Hamilton-Larbalestier. “Mijn moeders naam is Larbalestier en ik sta op het punt dat aan mijn achternaam toe te voegen”, zei de Mercedes-coureur. “IK wil dat omdat ik het principe niet helemaal begrijp dat wanneer mensen trouwen de vrouw haar naam kwijtraakt. En ik wil echt dat de naam van mijn moeder voortleeft samen met de naam Hamilton.” Hamiltons moeder Larbalestier scheidde van zijn vader toen hij jong was. Hij woonde bij zijn moeder tot hij twaalf jaar oud was.

De autocoureur greep na een controversiĆ«le ontknoping in de slotrace in Abu Dhabi naast zijn achtste wereldtitel. Die ging voor het eerst naar Max Verstappen. De Brit was daarna ruim twee maanden stil over zijn toekomst, maar kondigde in februari aan dat hij de strijd met Verstappen opnieuw aangaat. “Ik ben terug om voor die achtste wereldtitel te strijden.”