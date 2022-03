Hordeloper Smet ziet af van WK indo naderend vaderschap

Koen Smet ziet af van deelname aan de WK indooratletiek komend weekeinde in de Servische hoofdstad Belgrado. De hordeloper wordt binnenkort vader en wil liever thuis in Amsterdam blijven met de kleine op komst, meldt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie.

Smet liet twee weken geleden bij de NK indoor al doorschemeren dat hij het komende vaderschap belangrijker vond dan de WK indoor. “Soms zijn er mooiere dingen in het leven”, liet hij weten nadat hij voor de zesde keer de Nederlandse titel op de 60 meter horden had veroverd. Hij richt zich nu op het buitenseizoen, met de WK in Eugene als hoogtepunt.

Tim Verbaandert is nog een onzekere factor in de Nederlandse equipe van 21 atleten. De mondiale atletiekbond heeft de tijd die de Brabantse hardloper in februari neerzette op de 3000 meter (7.47,42) niet erkend en hem vooralsnog afgewezen voor de WK. “Die tijd was ruim onder de WK-limiet, maar het was een splittijd in een race over 2 mijl. De startstreep op de baan was dus verlegd en de bond wil nu dat de baan in Dortmund opnieuw wordt gemeten. We hopen dat nog voor elkaar te krijgen voor aanvang van de WK”, zei Roskam.

De equipe mist ook Emma Oosterwegel. De winnares van olympisch brons op de zevenkamp is op de NK indoor geblesseerd geraakt en heeft de invitatie voor deelname aan de vijfkamp in Belgrado moeten afwijzen. Ook Nadine Visser ontbreekt. De tweevoudig Europees kampioene op de 60 meter horden raakte eveneens op de NK geblesseerd, aan haar hamstring.

Tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan en oud-wereldkampioene Dafne Schippers hebben geen indoorwedstrijden gelopen en zijn dus eveneens niet van de partij in Belgrado. Femke Bol en Liermarvin Bonevacia zijn nu de boegbeelden van de ploeg. Bol, die op de Spelen van Tokio brons won op de 400 meter horden, geldt als de grote favoriete voor het goud op de 400 meter. Ze voert met een tijd van 50,30 de wereldranglijst aan van dit jaar.