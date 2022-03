Medvedev verliest en is eerste plaats op wereldranglijst kwijt

Tennisser Daniil Medvedev raakt zijn eerste plaats op de wereldranglijst alweer kwijt. De Rus verloor in de derde ronde van het masterstoernooi van Indian Wells van Gaël Monfils. De Fransman won in drie sets, 4-6 6-3 6-1.

Voor Medvedev was het toernooi van Indian Wells zijn eerste als nummer 1 van de wereld, een positie die hij eind februari overnam van Novak Djokovic. Door deze vroege uitschakeling verliest hij zijn plaats komende maandag alweer aan de Serviër.

Djokovic doet niet mee in Indian Wells. Aangezien hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus komt hij de Verenigde Staten niet in.

Medvedev hoopte in Californië zijn eerste toernooizege van 2022 binnen te halen. Op de Australian Open was hij er al dichtbij, maar in de finale bleek de Spanjaard Rafael Nadal te sterk.

Medvedev speelde onder neutrale vlag, vanwege de oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen. Hij was vrijgeloot voor de eerste ronde. In de tweede won hij van de Tsjech Tomas Machac.

Monfils neemt het in de volgende ronde op tegen de jonge Spanjaard Carlos Alcaraz.