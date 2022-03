Simeone hoopt op efficiënter Atlético dan in thuiswedstrijd

Trainer Diego Simeone hoopt dinsdag in de achtste finales van de Champions League op een efficiënter Atlético Madrid dan in de eerste ontmoeting met Manchester United, drie weken geleden. De Spanjaarden creëerden toen veel kansen, maar wisten er daar maar eentje van te benutten. Manchester United had aan één schot op doel voldoende voor een treffer (1-1).

“Het wordt een intense wedstrijd in een fantastisch stadion”, zei Simeone maandag op een persconferentie. “We zullen de beste manier moeten vinden om Manchester te bestrijden. De strategie kan in een wedstrijd als deze wisselen, dat ligt eraan hoe het duel zich ontwikkelt.”

Bij Manchester United is de hoop gevestigd op Cristiano Ronaldo, die zaterdag drie keer scoorde tegen Tottenham Hotspur (3-2). Atlético hoopt juist op zijn Portugese landgenoot João Félix, die in de laatste vijf officiële wedstrijden vijf keer scoorde.

“Hij speelt geweldig, met vreugde en enthousiasme”, aldus Simeone. “Felix is ​​heel belangrijk als individu, maar ook voor het team. Dat is wat telt. Hij brengt wat ons team nodig heeft.”

Atlético lukte het in Europese clubtoernooien tegen Engelse ploegen al vaker te winnen op momenten dat dat moest, zoals twee jaar terug in de achtste finales van de Champions League tegen Liverpool op Anfield. Simeone kent de statistieken. “Maar we kennen de kracht van Manchester en we weten het belang van het duel.”