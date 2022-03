Tennisser Van de Zandschulp naar derde ronde Indian Wells

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft de derde ronde bereikt van het masterstoernooi in Indian Wells. De 26-jarige Nederlander, de nummer 47 van de wereld, boekte een knappe zege op de Canadese nummer 9 van de wereld Felix Auger-Aliassime. Hij won in drie sets: 7-6, 6-7 en 6-3.

De eerste set ging gelijk op. Beide spelers verloren een keer hun servicegame, waarna bij een stand van 6-6 een tiebreak volgde. Die trok Van de Zandschulp met 7-4 naar zich toe.

Auger-Aliassime, die dit jaar het tennistoernooi in Rotterdam op zijn naam schreef, had aanvankelijk het beste van het spel in de tweede set en kwam een break voor. Maar de Nederlander vocht zich sterk terug en kwam 6-5 voor. Hij kreeg zelfs wedstrijdpunten, maar die wist de 21-jarige Canadees weg te werken. Opnieuw moest een tiebreak de beslissing brengen. Deze keer won Auger-Aliassime met 7-4.

Van de Zandschulp ging er uiteindelijk alsnog met de winst vandoor door de derde set met 6-3 te winnen.