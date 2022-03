Tennisser Zverev vroeg uitgeschakeld in Indian Wells

De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft het masterstoernooi van Indian Wells al vroeg moeten verlaten. De nummer 3 van de wereld verloor in de tweede ronde van de Amerikaan Tommy Paul: 2-6 6-4 6-7 (2). Zverev werd eind vorige maand gediskwalificeerd op het ATP-toernooi van Acapulco, omdat hij zich had misdragen na een verloren dubbelpartij.

De olympisch kampioen van Tokio leidde Duitsland met twee overwinningen daarna naar de Daviscup Finals, maar in Indian Wells moest Zverev na een ‘bye’ in de eerste ronde weer een teleurstelling incasseren. Het betekent dat hij heel wat punten voor de wereldranglijst kwijtraakt. Vorig jaar bereikte Zverev op het toptoernooi in Californië de kwartfinales.

De Rus Andrej Roeblev boekte zijn tiende overwinning op rij. De nummer 7 van de wereld, die onlangs de toernooien van Marseille en Dubai won, versloeg de Duitser Dominik Koepfer met 7-5 6-4. De Brit Andy Murray, met een wildcard toegelaten in Indian Wells, moest het afleggen tegen Alexander Boeblik uit Kazachstan: 7-6 (9) 6-3.

Wesley Koolhof bereikte met zijn Britse partner Neal Skupski de kwartfinales van het dubbelspel. Zij versloegen de Argentijn Federico Delbonis en de Brit Cameron Norrie met 6-3 7-6 (1). Koolhof en Skupski wonnen dit jaar al drie toernooien (in Melbourne, Adelaide en Doha).