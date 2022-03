Wildcards voor Vuelta naar drie Spaanse wielerploegen

De organisatie van de Ronde van Spanje heeft drie wielerploegen uit eigen land een wildcard gegeven. De teams Euskaltel-Euskadi, Equipo Kern Pharma en Burgos-BH staan op vrijdag 19 augustus in Utrecht aan de start van de Vuelta.

De achttien ploegen uit de WorldTour, waaronder het Nederlandse Jumbo-Visma, zijn automatisch toegelaten tot alle grote koersen. De procontinentale ploegen Alpecin-Fenix (van Mathieu van der Poel) en Arkéa-Samsic mogen op basis van hun prestaties van vorig jaar meedoen aan de Vuelta.

De etappekoers van drie weken start met een ploegentijdrit over ruim 23 kilometer door Utrecht. Ook de tweede en derde etappe zijn door Nederland, van Den Bosch naar Utrecht en een rit met start en finish in Breda. Daarna hebben de deelnemers al een rustdag, waarop ze naar Spanje reizen voor het vervolg van de ronde. De finish is op 11 september in Madrid.

De Sloveense klimmer Primoz Roglic van Jumbo-Visma won de Vuelta de afgelopen drie jaar.