Ajax-aanvoerder Tadic: ik heb hier geen woorden voor

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic kon dinsdag maar moeilijk geloven dat zijn elftal was uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. “Dit is erg zwaar, het is moeilijk hier over te praten. Ik heb hier geen woorden voor”, zei de Serviër na de nederlaag van 1-0 in de Johan Cruijff ArenA tegen Benfica in een eerste reactie tegen RTL7.

Ajax was de betere ploeg en gaf nauwelijks kansen weg. Zelf wist het elftal van trainer Erik ten Hag ook niet heel veel mogelijkheden te creëren. Benfica scoorde uit een vrije trap. Dat was genoeg na het gelijkspel van drie weken eerder (2-2) in Lissabon.

“We verdienden het niet om te verliezen, dit is ongelooflijk”, aldus Tadic. “Benfica speelde op de counter, dat wisten we. Maar zij maken het doelpunt, wij niet.” Tadic wilde niet doelman André Onana, die er bij de tegentreffer niet goed uitzag, de schuld geven. “Het is niemand zijn schuld.”