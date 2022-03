Colbrelli mist Milaan-San Remo door bronchitis

De Italiaanse wielrenner Sonny Colbrelli moet de de klassieker Milaan – San Remo zaterdag aan zich voorbij laten gaan. Team Bahrain Victorious liet dinsdag via Twitter weten dat zijn 31-jarige kopman nog niet hersteld is van de bronchitis die hem tot opgave dwong in Parijs-Nice.

Colbrelli leek vroeg in het seizoen al aardig in vorm. Bij de Omloop Het Nieuwsblad finishte hij eind vorige maand als tweede. In 2021 meldde de snelle en sterke Italiaan zich tussen de echt groten in het wielerpeloton. Hij werd onder meer nationaal kampioen op de weg, veroverde de Europese titel en rondde zijn beste jaar tot dusver af met de zege in Parijs-Roubaix.