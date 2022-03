Bij de 4×400 meter gemengde estafette begint voortaan een man met lopen, gevolgd door een vrouw, dan weer een man en tot slot een vrouw. Dat heeft de wereldatletiekbond World Athletics bepaald tijdens de eerste grote vergadering van dit jaar.

De gemengde estafette is een vrij nieuw onderdeel. Tot dusver waren landen vrij de volgorde te bepalen. De meeste kozen ervoor te beginnen en te eindigen met de mannelijke lopers.

World Athletics legde dinsdag ook de data vast voor twee kampioenschappen in 2024. De WK indoor in Glasgow zijn van 1 tot en met 3 maart en de WK onder 20 in Lima van 20 tot en met 25 augustus.