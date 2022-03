Marathonsensatie Brinkman start op 10 april in Rotterdam

Atlete Nienke Brinkman doet volgende maand mee aan de marathon van Rotterdam. De in Leiderdorp opgegroeide hardloopster (28) is sinds haar officiële debuut in december in Valencia de derde snelste Nederlandse vrouw op de marathon ooit, met haar tijd van 2.26.34. Daarmee plaatste Brinkman zich voor de WK atletiek deze zomer in Eugene en de EK in München.

Brinkman zegt dat haar eerste marathon op Nederlandse bodem “bovenaan haar lijstje stond”. “Het is extra speciaal dat ik nu de NN Marathon Rotterdam als lid van het NN Running Team kan lopen. Ik heb er enorm veel zin in.” Ze werd begin dit jaar opgenomen in het NN Running Team van de Nederlandse manager Jos Hermens, waar ook mondiale toppers als Eliud Kipchoge, Joshua Cheptegei en Abdi Nageeye deel van uitmaken.

Brinkman krijgt op zondag 10 april concurrentie van onder anderen Stella Barsioso, de Keniaanse winnares van vorig jaar, en Haven Hailu, de deelneemster met het beste persoonlijk record. Brinkman heeft van de startende vrouwen het op drie na snelste persoonlijk record. Het parcoursrecord bij de vrouwen staat op 2.18.58, gelopen door de Ethiopische Tiki Gelana in 2012.

Bij de mannen starten onder anderen Bashir Abdi uit België en Nageeye, de houder van het Nederlands record (2.06.17). De twee vrienden pakten afgelopen jaar op de Olympische Spelen eremetaal op de marathon. Nageeye snelde in Sapporo achter de Keniaanse wereldrecordhouder Kipchoge naar het zilver en nam Abdi in zijn spoor mee naar het brons.