Oud-schaatser Michel Mulder stopt als assistent-trainer bij Team Reggeborgh. De 36-jarige olympisch kampioen van 2014 zegt op Twitter dat het na twee jaar “tijd voor nieuwe uitdagingen” is. Mulder was op de Spelen in Beijing nog actief voor de ploeg van onder anderen Kjeld Nuis.

Michel Mulder stopte twee jaar geleden met schaatsen. Zijn broer Ronald kondigde eerder deze maand zijn afscheid aan.