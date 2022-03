Ruime zege waterpolosters op Griekenland

De Nederlandse waterpolosters hebben dinsdagavond in de World League met ruim verschil gewonnen van Griekenland. Oranje zegevierde in het uitverkochte Rie Mastenbroek-bad van Zwemcentrum Rotterdam met 13-7. In alle kwarten bleef de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis, de Griekse opvolger van Arno Havenga, aan de goede kant van de score: 4-2 5-3 1-0 3-2.

Keepster Laura Aarts, na twee jaar teruggekeerd in de nationale selectie, speelde geholpen door een sterke defensie een belangrijke rol. Ze voorkwam dat Griekenland op enig moment terug kon komen in de wedstrijd. In de laatste periode, bij de stand 13-6, maakte ze plaats voor Britt van den Dobbelsteen, die debuteerde in het doel van Oranje.

Doudesis gunde een andere nieuwkomer, de pas 17-jarige Lola Moolhuijzen, een basisplaats. Ze zou tweemaal scoren. Simone van de Kraats droeg drie doelpunten bij aan het totaal. Naast Moolhuijzen, dochter van oud-international Bas de Jong, gooiden ook Sabrina van der Sloot en Brigitte Sleeking twee keer raak. Voor Doudesis was de wedstrijd tegen zijn landgenotes overigens ook zijn officiƫle debuut. Hij miste de eerdere trip naar Hongarije door corona.

Door het positieve resultaat eindigde Nederland, dat het openingsduel in groep A tegen Hongarije verloor (9-11), als tweede met 3 punten, 1 minder dan de Hongaarsen. Deze verloren uit van de Griekse vrouwen, maar na een strafworpenserie. Dat leverde een punt op en de groepswinst.

Alle zes landen in beide poules gaan overigens door naar de Europese Final (22 t/m 24 april) op Tenerife. Hongarije is daar zeker van de halve finale, Nederland begint met een kruiswedstrijd tegen Spanje. De top 3 kwalificeert zich op het Canarische eiland voor de FINA Super Finale in juli.