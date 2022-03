Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de achtste finales te halen van het masterstoernooi van Indian Wells. De 26-jarige Nederlandse tennisser moest dinsdag zijn meerdere erkennen in de Serviër Miomir Kecmanovic: 7-6 (3) 7-5. De partij duurde 1 uur en 47 minuten.

Van de Zandschulp, de nummer 47 van de wereld, had in de tweede ronde nog voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg daarin de Canadese nummer 9 van de wereld, Felix Auger-Aliassime.