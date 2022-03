Verstappen hoopt op ‘constant’ weekend zonder veel problemen

Max Verstappen kijkt met vertrouwen vooruit naar de start van het nieuwe Formule 1-seizoen, komend weekeinde in Bahrein. “Het belangrijkste is dat we een constant weekend kunnen afwerken zonder veel problemen en hopelijk weten we een flink aantal punten te scoren”, zegt de Nederlander in een vooruitblik van zijn team Red Bull.

“We hebben veel geleerd tijdens de testdagen in Barcelona en Bahrein”, vervolgt Verstappen. “Ik ben blij dat we ons nu kunnen richten op de eerste race van een nieuw tijdperk, er kan echt van alles gebeuren. Het doel van de nieuwe regels is om de grid dichter bij elkaar te brengen en het makkelijker te maken elkaar te volgen. Ik hoop dat we dat in de eerste race terugzien.”

De vele veranderingen maken Verstappen ook nieuwsgierig, zegt hij. “Alles is zo nieuw dat er veel onbekende factoren zijn tijdens de eerste race van het seizoen. De auto ziet er goed uit en als team staan we er prima voor.”