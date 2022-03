Zwitserland dreigt WK zwemmen te boycotten als Russen meedoen

De Zwitserse zwembond dreigt komende zomer de WK in Boedapest te boycotten als daar ook Russen en Belarussen aan de start verschijnen. De internationale federatie FINA wil beide landen toelaten, onder neutrale vlag.

“Swiss Aquatics is tot de conclusie gekomen dat het momenteel ongepast is mee te doen aan de wereldkampioenschappen als de FINA daar ook atleten uit Rusland en Belarus toelaat, ongeacht of ze onder eigen dan wel neutrale vlag aantreden”, aldus de verklaring dinsdag.

De Zwitserse bond wijst ook op de tegenstrijdige standpunten van de FINA en de Europese federatie LEN over de organisatie van wedstrijden. De laatste besloot na de Russische invasie in Oekraïne atleten uit Rusland en Belarus tot nader order niet meer uit te nodigen voor evenementen. Dat is in overeenstemming met de richtlijnen van het IOC. De FINA vaart tot dusver een eigen en voor menigeen verkeerde koers.

De WK in Hongarije staan op de agenda van 18 juni tot en met 3 juli. Zwitserland heeft met Jérémy Desplanches en Noè Ponti twee zwemmers die in Tokio olympisch brons veroverden.