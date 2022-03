Autosportfederatie FIA verduidelijkt regels omtrent safetycar

Autosportfederatie FIA heeft de regels omtrent de safetycar verduidelijkt om een ​​herhaling van de ontknoping van vorig seizoen te voorkomen. Na afloop van de laatste race van 2021 ontstond er ophef over de wijze waarop Max Verstappen ten koste van Lewis Hamilton de wereldtitel pakte.

In de herziene editie van de reglementen van 2022 staat dat “all cars” met een ronde achterstand op de leider in de race de safetycar moeten inhalen in plaats van “any cars”. Het was aan de wedstrijdleider welke coureurs er precies tussenuit zouden worden gehaald. Volgens de nieuwe reglementen moet de wedstrijdleider iedere achterblijver voorbij de safetycar laten gaan.

“Als de wedstrijdleider de baan veilig vindt en heeft doorgegeven dat alle achterblijvers mogen inhalen, moeten alle wagens die op een ronde achterstand rijden de safety car inhalen”, staat er in het nieuwe FIA-reglement.

In de Grote Prijs van Abu Dhabi besloot wedstrijdleider Michael Masi na een crash van de Canadees Nicholas Latifi en het daarop verschijnen van de safetycar de vijf achterblijvers tussen leider Hamilton en naaste belager Verstappen weg te halen. Dat gebeurde met nog één ronde te gaan en Verstappen, die in zijn Red Bull op versere banden reed, kon zijn rivaal inhalen en zo de wereldtitel veroveren.

Het nieuwe seizoen gaat zondag van start in Bahrein.