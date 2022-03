F1-coureur Ricciardo kan na coronabesmetting racen in Bahrein

Formule 1-coureur Daniel Ricciardo is fit om te racen in de openingswedstrijd van het nieuwe Formule 1-seizoen. Zijn team McLaren meldde dat de 32-jarige Australiƫr is hersteld van Covid-19. Ricciardo testte vorige week positief en miste daardoor de testdagen op het circuit van Sakhir in Bahrein.

“Daniel heeft nu een serie van negatieve testen laten zien en kan daarom donderdag terugkeren in de ‘paddock’ om mee te doen aan de Grote Prijs van Bahrein dit weekend”, meldde McLaren. “Hij herstelt elke dag iets meer terwijl hij volgens de lokale regels in isolatie zit in Bahrein.”

De Grote Prijs van Bahrein begint vrijdag met de eerste vrije training.