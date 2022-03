Grand slams hanteren zelfde regels voor beslissende set

Alle vier de grandslamtoernooien gaan per direct dezelfde regels hanteren voor de tiebreak in de beslissende set. De Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open hielden er andere reglementen op na, wat tot verwarring leidde.

Alle grand slams worden nu bij een 6-6-stand in de beslissende set voltooid met een tiebreak tot de tien punten, met twee punten verschil.

De Australian Open, het grandslamtoernooi dat dit jaar al is gespeeld, hanteerde die regel al. Op Roland Garros werd er net zo lang doorgespeeld totdat een tennisser twee games meer had. Wimbledon besloot vrij recent de tiebreak in te voeren bij 12-12 in de laatste set en de US Open hanteerde bij 6-6 een reguliere tiebreak, tot de zeven punten.

Volgens de grand slams gaat het om een proef. “De beslissing is gebaseerd op het verlangen om meer consistentie in de regels aan te brengen”, aldus het Grand Slam Board.

“Het zal de purist teleurstellen, maar we zijn trots dat we allemaal een supertiebreak gaan spelen bij 6-6 in de vijfde set”, zei Amélie Mauresmo, de nieuwe toernooidirecteur van Roland Garros. Dat toernooi begint op zondag 22 mei.

Marathonpartijen zoals in 2010 op Wimbledon zijn al enige tijd onmogelijk. Bijna twaalf jaar geleden speelden de Amerikaan John Isner en Nicolas Mahut uit Frankrijk een wedstrijd die met 70-68 in de vijfde set werd beslist. Het legendarische duel duurde ruim 11 uur en werd over drie dagen verspreid gespeeld.