Nieuwe poging snelheidsrecord schaatser Nuis op donderdag

Het is Kjeld Nuis nog niet gelukt om een nieuw snelheidsrecord op de schaats neer te zetten. Daarvoor is Nuis (32) nu in Noorwegen bij het meer Savalen. Woensdag kwam de schaatser tot 88 kilometer per uur, maar volgens een woordvoerster van sponsor Red Bull werd op deze dag “voornamelijk getest en geoptimaliseerd”. Donderdag volgt een nieuwe poging. “We zien nog marge”, klinkt het.

Vier jaar geleden kwam Nuis in Zweden tot een recordsnelheid van 93 kilometer per uur. De schaatser van Team Reggeborgh liet eerder weten dat hij nu de grens van 100 wil doorbreken. “Met 99 kilometer per uur ben ik niet tevreden”, zei hij.