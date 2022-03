Snowboardster Dekker derde op paralellreuzenslalom

Snowboardster Michelle Dekker is bij de wereldbekerwedstrijd in het Sloveense Rogla als derde geƫindigd op de reuzenslalom. Dekker won de strijd om het brons van de Duitse Carolin Langenhorst. Het goud ging naar de Duitse Ramona Hofmeister, die de Japanse Miki Tsubaki versloeg.

Het is voor Dekker de derde keer dat ze een podiumplek haalt in de wereldbeker. Op de Olympische Spelen in China greep Dekker nog net naast de derde plaats. De 25-jarige snowboardster drong toen verrassend door tot de halve finales, die ze verloor van de latere winnares Ester Ledecka. In de strijd om het brons moest ze buigen voor de Sloveense Gloria Kotnik.