Sprinter Boers heeft Jamaicaans bloed en ‘kan niet verliezen’

Jamaicaans sprintersbloed stroomt door de aderen van Amsterdammer Isayah Boers. Het geeft de 22-jarige atleet een onoverwinnelijk gevoel. “Ik zeg bij wedstrijden stiekem tegen mezelf: Isayah, je bent Jamaicaan, je kunt niet verliezen.”

Boers heeft zich dit indoorseizoen nadrukkelijk bij de elite op de 400 meter gemeld. Met een scherpe tijd van 46,21 plaatste hij zich voor de WK indoor, die vrijdag beginnen in de Servische hoofdstad Belgrado. Hij wil zijn debuut op een groot kampioenschap glans geven. “De halve finales zijn het belangrijkst. Ik zal denk ik een persoonlijk record moeten lopen om de finale te halen, maar dat zit er zeker in. Ik ben al heel constant en best wel comfortabel op deze afstand en dat is een goed teken. Eenmaal in de finale is alles mogelijk.”

De moeder van Boers is Jamaicaans en zij deed als meisje in haar geboorteland aan atletiek. “Ik ben ermee opgegroeid. Ik keek als kind altijd naar Usain Bolt en Asafa Powell. Ik voel me heel verwant met die Jamaicaanse sportcultuur. Bolt is echt mijn grote voorbeeld.”

Boers had wel een harde leerschool nodig om zijn kwaliteiten als sprinter te ontdekken. “Ik heb van mijn tiende tot mijn zestiende bij mijn oma gewoond in Londen. Ik was de snelste op school en de voetbalcoach zei al gauw tegen mij dat ik aan atletiek moest gaan doen. Maar bij de junioren viel het tegen”, vertelt Boers. “Het niveau in Engeland is veel hoger dan in Nederland en in wedstrijden eindigde ik vaak als laatste. Het heeft me wel gepusht tot wie ik nu ben en hongerig gemaakt.”

De snelle atleet begon met de 100 en 200 meter, maar toen hij merkte dat de stijgende lijn op de kortste sprintafstanden eruit was, maakte hij de overstap naar de 400 meter. “Ik ben ook iets te blessuregevoelig voor het explosieve werk”, zegt de sprinter, die zich de 400 meter in korte tijd meester maakte. “In mijn eerste jaar liep ik 45,99. Dat was al heel goed. En als ik vorig jaar niet door een langdurige liesblessure was geplaagd, was ik denk ik wel met het estafetteteam naar de Olympische Spelen gegaan.”

Boers verwacht dat hij vanwege zijn snelle opmars op de 400 meter ook een plekje krijgt in de estafetteploeg voor de WK indoor, die voor de medailles gaat. De concurrentie is echter groot, want coach Laurent Meuwly heeft een groep van zeven specialisten in Belgrado waaruit hij kan kiezen. “We zijn heel erg aan elkaar gewaagd en iedereen is zich ervan bewust dat de samenstelling van het team steeds kan veranderen. Maar iedereen is ook bereid een stap opzij te zetten, want we zijn een hechte groep atleten en gunnen elkaar het succes.”