Titelhoudster Badosa naar laatste acht op Indian Wells

De Spaanse tennisster Paula Badosa heeft zich op Indian Wells verzekerd van een plek in de kwartfinales. De titelhoudster was met 6-4 6-4 te sterk voor de Canadese Leylah Fernandez, de nummer 21 van de wereld, en is nu al negen duels op rij ongeslagen in Californië.

De 24-jarige Badosa kan de eerste speelster sinds 1991 worden die erin slaagt in twee opeenvolgende edities de titel te pakken op Indian Wells. 31 jaar geleden was legende Martina Navratilova de laatste die dat lukte.

Vorig jaar werd Indian Wells vanwege het coronavirus pas in oktober gespeeld. Badosa was toen in een zenuwslopende finale te sterk voor Victoria Azarenka uit Belarus.

Mocht Badosa, nu de mondiale nummer 7, opnieuw de titel pakken op ‘het vijfde grandslamtoernooi’ dan is ze maandag de nummer 2 van de wereld. Ook de Griekse Maria Sakkari en Iga Swiatek uit Polen, die beiden ook doordrongen tot de laatste acht, kunnen de nummer 2-positie deze week overnemen van de Tsjechische Barbora Krejcikova. Lijstaanvoerster Ashleigh Barty is er niet bij op Indian Wells.