Wielrenner Cavendish sprint naar zege in Milaan-Turijn

Mark Cavendish heeft Milaan-Turijn gewonnen, de wielerkoers die in 1876 voor het eerst werd verreden. De 36-jarige Britse sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl was na 190 kilometer tussen Magenta en Turijn de snelste in de massasprint. Cavendish klopte de Fransman Nacer Bouhanni en de Noor Alexander Kristoff.

Nadat de drie vroege vluchters Martin Marcellusi uit Italië, Juan Diego Alba uit Colombia en Daniel Viegas uit Portugal met nog 20 kilometer te gaan waren teruggepakt, probeerde de Ier Ben Healy het. Op 4 kilometer van de streep werd hij ingerekend. In een lange sprint deed Michael Mørkøv goed voorbereidend werk voor Cavendish, die het vervolgens afmaakte.

Voor de Britse sprinter is het de derde zege van dit seizoen. Hij won eerder etappes in de Ronde van Oman en de UAE Tour.

Cavendish zei dat hij over een perfect team beschikte voor deze eendagswedstrijd. “We raakten nooit in paniek, mijn teamgenoten maakten het een solide race voor mij”, roemde hij de voorbereiding op de sprint. “Ik heb Milaan-Sanremo al eens gewonnen. Nu heb ik Milaan-Turijn ook gewonnen. Het is niet altijd een wedstrijd voor sprinters, dus ik ben blij dat ik op dezelfde erelijst sta als sommige fantastische klimmers. Ik ben heel blij.”

De sprinter maakt geen deel uit van de selectie van zijn ploeg voor Milaan-Sanremo die zaterdag op het programma staat. Quick-Step Alpha Vinyl rijdt de klassieker onder anderen met sprinter Fabio Jakobsen. De Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe ontbreekt bij de Belgische ploeg. Hij is ziek.