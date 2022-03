Daviscup Finals in Bologna, Glasgow, Hamburg en Málaga

De groepsfase van de Daviscup Finals vindt plaats in Bologna, Glasgow, Hamburg en Málaga. De organisatie van het landentoernooi heeft die steden in respectievelijk Italië, Schotland, Duitsland en Spanje uitgekozen voor de groepsfase (14-18 september). De Nederlandse tennissers kwalificeerden zich onlangs met een overtuigende zege op Canada (4-0) voor de Daviscup Finals.

Canada mag ondanks de zware nederlaag in Den Haag toch meedoen aan de eindronde. Het Noord-Amerikaanse land, dat tegen Oranje aantrad zonder de topspelers Felix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov, neemt met een wildcard de plek in die vrijkwam door de schorsing van Rusland. De titelhouder in de Daviscup mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Op donderdag 31 maart worden de zestien deelnemende landen bij de loting verdeeld over vier groepen. De beste twee uit iedere poule plaatsen zich voor de knock-outronde, van 23 tot en met 27 november op een nader te bepalen locatie.

Naast Nederland en Canada doen Kroatië, Servië, Groot-Brittannië, Argentinië, Australië, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Kazachstan, Zuid-Korea, Spanje, Zweden en de Verenigde Staten mee aan de groepsfase. Behalve Rusland werd ook Belarus uit het landentoernooi gezet vanwege de betrokkenheid bij de oorlog.