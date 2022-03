Hockeybond wil Klein Nagelvoort als nieuwe voorzitter

Erik Klein Nagelvoort is de beoogde nieuwe voorzitter van de Nederlandse hockeybond KNHB. Het bestuur heeft de 56-jarige oud-bondsscheidsrechter voorgedragen als opvolger van Erik Cornelissen, die later dit jaar aftreedt.

Nagelvoort floot van 1988 tot 2006 hockeywedstrijden, ook op internationaal niveau. Daarnaast was hij bij de KNHB bondsgedelegeerde, beoordelaar, planner, lid van de commissie arbitrage en lid van de landelijke commissie bondsarbitrage. Klein Nagelvoort heeft ook bestuurservaring, van 2011 tot en met 2016 had hij als voorzitter de leiding over MHC De Reigers uit Hoofddorp.

Cornelissen is sinds 2014 voorzitter van de hockeybond. Het is de bedoeling dat Klein Nagelvoort hem tijdens de algemene vergadering in november opvolgt.