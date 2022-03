Nuis weet het zeker: niemand gaat ooit harder schaatsen

Kjeld Nuis voelde na zijn geslaagde recordpoging blijdschap én opluchting. De 32-jarige schaatser slaagde op een bevroren Noors meer in zijn missie om harder dan 100 kilometer per uur te schaatsen. Nuis haalde een topsnelheid van 103 kilometer per uur, waarmee hij een ‘magische’ grens overschreed. De drievoudig olympisch kampioen bekende dat hij veel druk voelde, met name door zichzelf opgelegd.

“We zijn hier met een heel team met zelfs mijn familie en mijn vriendin. Het is heel mooi en zelfs sprookjesachtig, maar het brengt ook wel veel druk met zich mee”, zegt Nuis, die zo’n dertig tot veertig begeleiders had meegenomen naar Noorwegen. “Iedereen moet er toch maar in mee omdat ik het heel graag wil.”

Tijdens zijn eerste poging op woensdag bleef de snelheid steken op 88 kilometer per uur. “Het ijs zag er de eerste dag goed uit en ik was meteen gerustgesteld”, aldus Nuis. Toch lukte het toen niet de zo gewenste snelheid van 100 kilometer per uur te halen. “Ik voelde mijn hele schaatsen trillen. Ik kreeg het gevoel van: kan ik het wel?”

Om zijn poging alsnog te laten slagen, benaderde Nuis de tweede dag als een echte wedstrijddag. De schaatser kreeg een tip van zijn fysiotherapeut. “Hij zei dat het misschien een goed idee was om in te rijden.” Nuis deed dat op een snelheid van 70 kilometer per uur. Ook besloot hij wat hoger te gaan ‘zitten’ tijdens het schaatsen. “Het voelde meteen goed en dit gaf vertrouwen.”

Toen de schaatser tijdens zijn geslaagde recordpoging, achter de auto met een groot windscherm, zijn laatste slagen maakte om tot boven de 100 kilometer per uur te komen, voelde hij zijn hele lichaam trillen. “Je stuitert op je schaatsen en dat is supereng, maar het moest en het zou verdomme gebeuren.”

Nuis is niet bang dat hij zijn record gaat kwijtraken. Volgens de olympisch kampioen op de 1500 meter azen andere schaatsers vooralsnog niet op zijn topsnelheid. “En als ze dat toch gaan doen, dan gaat ze dat echt niet lukken”, zei Nuis, terwijl hij aan een biertje bij een haardvuur zat. De schaatser gaat nu genieten van een paar vrije weken.