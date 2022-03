Van der Haar tot eind 2024 bij Belgische ploeg Baloise Trek Lions

Veldrijder Lars van der Haar heeft zijn contract bij de Belgische ploeg Baloise Trek Lions verlengd tot eind 2024. De 30-jarige Van der Haar is regerend Europees kampioen. Op het WK, eind januari in het Amerikaanse Fayetteville, werd hij tweede achter de Brit Tom Pidcock.

“Met mijn Europese en Nederlandse titel, zilveren medaille op het WK en overwinningen in Tabor en Gavere heb ik een van mijn mooiste jaren in de elitecategorie achter de rug”, aldus Van der Haar. “Ik had eind vorig seizoen al aangegeven bij mijn manager dat ik graag wilde blijven bij Baloise Trek Lions. Ook de ploeg liet doorschemeren dat ze mij graag wilden houden, dus waren de besprekingen snel klaar. We wilden allebei met elkaar verder, dus was er snel tijd om te ouwehoeren.”

Van der Haar, die vorige maand een knieoperatie heeft ondergaan, pakte in november de Europese titel. In Drenthe bleef hij de Belgen Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout voor.

Voormalig wereldkampioen Sven Nys is teammanager bij Baloise Trek Lions.