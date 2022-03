Volleybalsters op WK in eigen land tegen Italië

De Nederlandse volleybalsters nemen het op het WK in eigen land op tegen Italië, dat op het vorige WK als tweede eindigde. Verder zijn België, Puerto Rico, Kameroen en Kenia tegenstanders van Oranje in de groepsfase. Nederland organiseert het WK samen met Polen, van 23 september tot en met 15 oktober.

De vier beste ploegen plaatsen zich voor de tweede ronde. De behaalde punten in de groep worden meegenomen. Alle landen spelen hun eerste wedstrijd in de Gelredome in Arnhem.

Op het WK van 2018 verloor Italië in de finale van Servië.