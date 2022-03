Wereldbeker voelt voor Shiffrin ‘onwerkelijk’ na mislukte Spelen

Voor skiester Mikaela Shiffrin voelt het winnen van de wereldbeker als de “meest onwaarschijnlijke titel” uit haar rijke carrière. Het was voor de 27-jarige Amerikaanse een seizoen van ups en downs. “De downs waren erg, erg zwaar; die behoorden tot de moeilijkste momenten van mijn leven”, zei Shiffrin na haar tweede plaats op de super-G in Courchevel, waarmee ze de eindzege veiligstelde. “Dus het is heel speciaal om na deze moeilijke tijd de wereldbeker te winnen, misschien wel het grootste doel dat ik dit seizoen voor mezelf had.”

De tweevoudig olympisch kampioene slaagde er vorige maand tijdens de Olympische Spelen in China niet in om een medaille te veroveren. Op alle zes onderdelen waar ze aan meedeed, eindigde ze naast het podium. Het waren moeilijke tijden voor de skiester, die op sociale media veel kritiek en beledigingen over zich heen kreeg van haar volgers vanwege de teleurstellende prestaties. “Steeds als ik een moeilijk moment heb, komen andere moeilijke momenten ook terug. Dan word ik zo depressief en wil ik gewoon naar huis.”

Shiffrin miste vanwege een coronabesmetting een aantal wedstrijden in de wereldbeker. Desondanks kon ze donderdag voor de vierde keer de kristallen bol als winnares van de algemene wereldbeker in ontvangst nemen. Shiffrin boekte dit seizoen vijf wereldbekerzeges en voerde haar totaal op naar 74 overwinningen. Toch voelde de eindzege voor de gelauwerde skiester onwerkelijk, na de mislukte Spelen. “In sommige opzichten voelde het onmogelijk dat dit kon gebeuren.”