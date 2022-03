Wielerploeg Jumbo-Visma zoekt contact met schaatser Van der Poel

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma onderzoekt of schaatskampioen Nils van der Poel openstaat voor samenwerking. De 25-jarige Zweed veroverde vorige maand op de Olympische Spelen van Beijing met overmacht goud op de 5000 en 10.000 meter, op die laatste afstand zelfs in een wereldrecord (12.30,74).

Van der Poel vertelde na zijn successen in China dat hij stopt met schaatsen en op zoek gaat naar een andere uitdaging. Hij heeft vooralsnog niet gereageerd op de Nederlandse interesse.

“Sportief directeur Merijn Zeeman staat uiteraard open voor een gesprek, om uit te vissen of we interessant voor elkaar zijn”, aldus een woordvoerder van Jumbo-Visma. “Maar zo’n gesprek staat vooralsnog niet gepland. We hebben hem niet gesproken, noch iemand die hem representeert.”