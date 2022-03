Wielrenner Degenkolb mist Milaan-Sanremo wegens griep

Wielrenner John Degenkolb doet zaterdag niet mee aan Milaan-Sanremo. De Duitser heeft griep. De oud-winnaar (2015) werd gezien als een van de kopmannen van Team DSM.

“Ik heb het flink te pakken”, liet Degenkolb weten. “In plaats van naar Milaan te vliegen, lig ik in bed. Er zit niets anders op. Heel jammer, want dit is een van mijn favoriete koersen. Ik had heel graag meegedaan.”

Team DSM start zaterdag met onder anderen de Nederlanders Nils Eekhoff en Joris Nieuwenhuis in Milaan-Sanremo, de eerste klassieker van het seizoen.