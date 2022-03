Michael van Gerwen heeft in de Premier League darts na zes zeges op rij weer eens verloren. Van Gerwen moest in de openingsronde van de zesde speelavond met 6-4 zijn meerdere erkennen in Gerwyn Price uit Wales.

Van Gerwen (32) had de afgelopen twee speelrondes van de Premier League gewonnen. Hij was de beste in Exeter en Brighton. In de Premier League wordt er dit jaar wekelijks met een afvalschema gewerkt.

Volgende week donderdag doet de Premier League Rotterdam Ahoy aan.