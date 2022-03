Amerikaanse basketbalster blijft langer vastzitten in Rusland

Het voorarrest van de Amerikaanse basketbalinternational Brittney Griner is in Rusland met twee maanden verlengd. Dat schrijft onder meer de BBC op basis van het Russische staatspersbureau TASS. De sportster werd vorige maand aangehouden op een luchthaven in Moskou omdat er hasjolie in haar handbagage zou zijn gevonden.

De 31-jarige speelster van Phoenix Mercury blijft tot zeker halverwege mei in voorarrest en riskeert een gevangenisstraf van maximaal tien jaar als ze in Rusland wordt veroordeeld.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het “doet wat het kan” om Griner te ondersteunen in de gevangenis. Oud-presidentskandidaat Hillary Clinton roept op Twitter op tot haar vrijlating.

Een voormalige functionaris van het Pentagon zei eerder deze maand tegen Yahoo! Sports te vrezen dat Griner door Rusland ingezet zou kunnen worden als gijzelaar.

Griner won afgelopen zomer met het Amerikaanse basketbalteam goud op de Spelen van Tokio. In 2016 had Griner zich met de Verenigde Staten in Rio ook al verzekerd van de olympische titel. Griner speelt sinds 2015, buiten het reguliere basketbalseizoen om, voor een Russische club.