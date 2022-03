Atletes Bol en Klaver overtuigend door op 400 meter bij WK indoor

Femke Bol heeft zich bij de WK indoor in Belgrado als eerste geplaatst voor de halve finales van de 400 meter. De 22-jarige Nederlandse zette in de series met 51,48 seconden de beste tijd neer. Ook Lieve Klaver ging zonder problemen door. Zij eindigde als tweede in haar serie in 51,96, waarmee ze zich als vijfde plaatste voor de halve finales van vrijdagavond.

Bol, die vorig jaar op de Spelen van Tokio olympisch brons veroverde op de 400 meter horden, geldt in Belgrado als de favoriete voor goud op de 400 meter. De Amersfoortse zei in de aanloop naar de WK indoor vooral uit te kijken naar een duel met tweevoudig olympische kampioene Shaunae Miller-Uibo. De atlete van de Bahama’s zette vrijdag in de series met 51,74 de tweede tijd neer.

Bol voert met 50,30 de wereldranglijst van dit jaar aan op de 400 meter. Miller-Uibo (27) liep dit jaar nog geen indoorwedstrijden. Ze prolongeerde in Tokio haar olympische titel op deze afstand.