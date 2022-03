Dubbelspecialist Koolhof strandt in kwartfinales Indian Wells

Tennisser Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski zijn op het masterstoernooi van Indian Wells in de kwartfinales uitgeschakeld. Het duo, als zevende geplaatst in Californië, moest het afleggen tegen het als tweede geplaatste koppel Rajeev Ram/Joe Salisbury. De Amerikaan en de Brit wonnen in twee sets: 7-6 (4) 7-5.

Koolhof (32) en Skupski veroverden dit jaar al drie titels op de ATP Tour, in Melbourne, Adelaide en Doha. Ze hadden hun eerste twee partijen in Indian Wells zonder setverlies gewonnen, maar Ram en Salisbury bleken in de kwartfinales te sterk.

In het enkelspel bij de vrouwen schaarden titelverdedigster Paula Badosa en Maria Sakkari zich bij de laatste vier. De Spaanse versloeg Veronika Koedermetova uit Rusland met 6-3 6-2, de Griekse Sakkari was te sterk voor de Kazachstaanse Elena Rybakina: 7-5 6-4. Een dag eerder haalden de Roemeense Simona Halep en Iga Swiatek uit Polen al de halve finales in Indian Wells.